Leichtathletik-WM: Nur Schmid war 1987 besser: Hürdenläufer Agyekum Sechster

Emil Agyekum läuft im WM-Finale über die 400 Meter Hürden ein gutes Rennen. Zum zweiten Mal bleibt er unter 48 Sekunden. Um den Weltmeister gibt es viel Wirbel.
Tokio - Emil Agyekum hat das beste WM-Ergebnis eines deutschen 400-Meter-Hürdenläufers seit 38 Jahren erreicht. Der 26-Jährige lief bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio in 47,98 Sekunden auf den sechsten Platz. "Ich habe für mich ein neues Level erreicht. Es ist fantastisch", sagte Agyekum in der ARD. Wie schon im Halbfinale blieb er unter der 48-Sekunden-Marke.