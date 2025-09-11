Leichtathletik-WM: „Noch einmal über mich hinauswachsen“ – Alexander Stepanov und sein WM-Debüt

Alexander Stepanov hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Nun startet der Leichtathlet aus Stuttgart erstmals bei der WM.
Der Treffpunkt wirkt auf den ersten Blick nicht wirklich passend. Es ist ein Dienstagabend. Es ist das Sportgelände der SKG Botnang. Der Gesprächspartner ist ein Leichtathlet, ein Mittelstreckenläufer. Aber: Von einer 400-Meter-Laufbahn ist hier am Rande des Stuttgarter Stadtteils weit und breit nichts zu sehen. Und doch bietet der Standort für Alexander Stepanov einen großen Vorteil. „Die Zeit, die wir für Fahrten zu anderen Sportstätten brauchen würden, können wir hier für das Training nutzen“, sagt Oleg Stepanov, der Vater und Trainer des 20-Jährigen. Und für bestimmte Trainingsinhalte brauche es eben auch keine 400-Meter-Bahn.