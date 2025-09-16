Leichtathletik-WM in Tokio: Hammerwerfer Merlin Hummel holt Silber

Nach zwei Silbermedaillen durch Malaika Mihambo und Amanal Petros legt Merlin Hummel nach. Der 23-Jährige wird Zweiter im Hammerwerfen. Er beendet eine lange deutsche Durststrecke.
Hammerwerfer Merlin Hummel hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio die Silbermedaille gewonnen und damit für eine weitere deutsche Überraschung bei den Titelkämpfen in Japan gesorgt. Der 23-Jährige schleuderte sein Wurfgerät am vierten WM-Tag auf die persönliche Bestweite von 82,77 Meter. Besser war nur Olympiasieger und Titelverteidiger Ethan Katzberg aus Kanada mit 84,70 Metern. Dritter wurde Bence Halász aus Ungarn, dessen Hammer auf 82,69 Meter flog.