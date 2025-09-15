Leichtathletik-WM in Tokio: „Geschichte geschrieben“ – Petros mit Sensations-Silber im Marathon

Amanal Petros feiert bei der WM in Tokio einen Erfolg für die deutsche Leichtathletik-Historie. Der 30-Jährige gewinnt im Marathon Silber, zu Gold fehlt nur ein Wimpernschlag.
Marathonläufer Amanal Petros schmiss sich mit letzter Kraft über die Ziellinie und schlug sich dann nach seinem Sensationscoup im Marathon etwas ungläubig die Hände über den Kopf. Der 30-Jährige gewann völlig überraschend bei den Weltmeisterschaften in Tokio die Silbermedaille. Nach einem Erfolg für die deutsche Leichtathletik-Geschichte wollte der in jungen Jahren aus Afrika geflüchtete Läufer eingehüllt in eine Deutschland-Fahne gar nicht mehr mit der Ehrenrunde aufhören.