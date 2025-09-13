Leichtathletik: Weitspringerin Mihambo nach Nervenkitzel ins WM-Finale

Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist bei der WM in Tokio eine der großen deutschen Medaillenhoffnungen. Bei der Qualifikation muss die 31-Jährige gleich mehrere Hürden meistern.
Tokio - Malaika Mihambo ist am Ort ihres Olympiasieges mit einer Portion Nervenkitzel ins WM-Finale eingezogen. Die zweimalige Weltmeisterin beendete eine Qualifikation mit gleich mehreren Herausforderungen für sie als insgesamt Neunte. Das Weitsprung-Finale steht bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Tokio am Sonntag (13.40 Uhr MESZ) an.