Leichtathletik: „Verdammter Mist, was lief nun wieder schief“

1 Anjuli Knäsche bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage

Stabhochspringerin Anjuli Knäsche vom VfB Stuttgart erzählt im Interview über ihre Verletzung und die weitere Saisonplanung.











Nach Rang 14 bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer und einer längeren Pause wollte die Stabhochspringerin Anjuli Knäsche vom VfB Stuttgart in der Hallensaison wieder richtig durchstarten. Ein Prellung am Fuß beim Meeting in Karlsruhe am vergangenen Wochenende hat die 31-Jährige in ihren Planungen ein Stück weit zurückgeworfen. Wie es nun für die hauptberufliche Trainerin der LG Leinfelden-Echterdingen für 2025 weiter geht, verrät die gebürtige Schleswig-Holsteinerin im Gespräch.