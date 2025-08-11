Leichtathletik: U 20: Ernüchterung bei Stuttgarter EM-Trio

Beim Titelevent in Finnland schafft es nur die Kugelstoßerin Weber ins Finale. Bitter endet die Veranstaltung für ihren VfB-Vereinskollegen Vallipuram.
Die Freude, es ins deutsche Aufgebot für die U-20-Europameisterschaften geschafft zu haben, war groß gewesen. Deutlich geringer ist nun die Zufriedenheit über die an diesem Wochenende im finnischen Tampere erzielten Ergebnisse. Aus dem qualifizierten Stuttgart/Filder-Leichtathletik-Trio schaffte es lediglich die Kugelstoßerin Anna-Maria Weber in den Finalwettkampf.