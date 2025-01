Leichtathletik: Sprintstar Kerley von Polizei mit Elektroschock betäubt

1 Fred Kerley hat Ärger mit der Polizei. Foto: Sven Hoppe/dpa

Nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei wird US-Sprintstar Fred Kerley festgenommen. Eine Video-Aufnahme zeigt, wie gegen den 29-Jährigen ein Taser eingesetzt wird. Sein Anwalt äußert sich.











Miami - Der dreimalige Sprint-Weltmeister Fred Kerley ist bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei in Miami Beach mit einem Elektroschockgerät betäubt und festgenommen worden. Das teilte die Polizei übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit. Der 29 Jahre alte mehrfache Olympia-Medaillengewinner sei nach dem Vorfall zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in das Miami-Dade County Gefängnis gebracht worden, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AP.