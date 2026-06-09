Leichtathletik: Sprinterin Jessica-Bianca Wessolly mit starken Zeiten

Bei der Gala in Regensburg zeigen die Leichtathleten aus dem Kreis starke Leistungen. In Osterode trumpfen derweil die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen auf.

Eine besondere Leichtathletik-Sternstunde durfte das knappe Dutzend Starterinnen und Starter aus dem Kreis Böblingen bei der Gala in Regensburg am Wochenende miterleben – und wartete auch selbst mit einigen persönlichen Bestleistungen und vorderen Plätzen auf. An anderer Stelle meldeten die Kugelstoßer des VfL Sindelfingen erneut ihre Ambitionen auf vordere Plätze bei der deutschen Meisterschaft Ende Juli in Bochum-Wattenscheid an.

Das internationale Meeting in Regensburg hat sich seit Jahren als eines der besten Leichtathletiksportfeste Deutschlands mit viel Masse und enormer Klasse im Wettkampfkalender fest etabliert. Für den absoluten Höhepunkt sorgte Sprinter Owen Ansah. In einem 100-Meter-Finale mit allen Kontrahenten, die national Rang und Namen haben, lief der Hamburger zum zweiten Mal unter zehn Sekunden und steigerte seinen eigenen deutschen Rekord auf 9,98 Sekunden. Kein Europäer war bislang in diesem Jahr schneller.

Vom VfL Sindelfingen lief Jessica-Bianca Wessolly am Samstag die 100 Meter in 11,40 Sekunden. Noch stärker waren ihre 200 Meter in 23,26 Sekunden, mit denen sie sich am Sonntag im 92-köpfigen Teilnehmerinnenfeld nur der deutschen Hallenmeisterin Svenja Pfetsch (München/23,14 Sekunden) geschlagen geben musste. Über 400 Meter stellte Sabrina Heil mit 53,85 Sekunden exakt ihre persönliche Bestleistung aus dem Vorjahr ein. VfL-Neuzugang Abigail Adjei sprintete die 100 Meter Hürden im Vorlauf in 13,62 Sekunden und kann sich damit Hoffnung auf eine DM-Teilnehme machen.

U20-Athletin Pauline Zoll (Mitte) sprintet die 100 Meter in 12,05 Sekunden. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Mayer

Im Nachwuchsbereich sprintete Pauline Zoll 12,05 Sekunden über 100 Meter. Noch besser machte es ebenfalls in der Altersklasse U20 Vereinskamerad Florian Reichl. Mit 10,64 Sekunden erreichte der Endlauf des stark besetzten Wettbewerbs und wurde dort in neuer Bestzeit von 10,62 Sekunden hervorragender Zweiter. Ebenfalls Bestzeit gab’s in 52,50 Sekunden über 400 Meter Hürden für den Dritten Jannis Gartmann.

Bei den Mädchen zeigte Rebecca Spieß mit 63,24 Sekunden aufstrebende Tendenz, die gleichaltrigen Holzgerlingerin Anne Krauß war mit 63,64 Sekunden nur vier Zehntel dahinter. Den zweiten von vier 800-Meter-Läufen gewann in persönlicher Bestzeit von 2:16,22 Minuten Nathalie Schmidt und war damit drittbeste Jugendliche U18, die drei Jahre ältere Jule Krauß (Holzgerlingen) lief 2:19,23 Minuten.

Beim internationalen Meeting in Osterode übertraf Kugelstoßer Eric Maihöfer mit 20,15 m erstmals in diesem Jahr die 20-Meter-Marke und setzte sich an die Spitze in Deutschland. Vereinskamerad Tizian Lauria kam in seinem zweiten Versuch auf ebenfalls gute 19,76 m.