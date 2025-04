Leichtathletik: Sieger beim Merklinger Riedlauf heißen Robert Meyer und Katharina Jaiser

Fußball-Landesliga, Staffel II Erst 0:2 hinten, dann 3:2 vorn – aber am Ende teilt VfL Sindelfingen die Punkte

Den Startschuss in die Partie bei der SG Bettringen haben die Fußballer des VfL Sindelfingen total verpennt. Nach einem 0:2-Rückstand wachten sie auf, gingen sogar mit 3:2 in Front, verbuchten letztlich aber nur ein 3:3 in der Landesliga, Staffel II.