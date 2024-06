Leichtathletik-Meisterschaften: Weber als deutscher Meister nach Paris - Vetter ohne Chance

1 Holte sich mit einer Weite von 86,63 Metern den deutschen Meistertitel: Speerwerfer Julian Weber. Foto: Sven Hoppe/dpa

Speerwerfer Julian Weber ist bei den deutschen Meisterschaften eine Klasse für sich. Ex-Weltmeister Johannes Vetter kann die letzte Chance auf das Olympia-Ticket nicht nutzen. Er muss operiert werden.











Link kopiert



Braunschweig - Julian Weber reist als deutscher Speerwurf-Meister zu den Olympischen Spielen in Paris. Der EM-Zweite aus Mainz holte bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Braunschweig seinen vierten nationalen Titel in Folge. Mit 86,63 Metern gelang Weber im sechsten und letzten Versuch die beste Weite, doch auch jeder der anderen fünf Versuche hätte deutlich zum Sieg genügt.