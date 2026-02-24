Leichtathletik-Meisterschaften: VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Nick Thumm wird bei den Winterwurftitelkämpfen in Sindelfingen deutscher Meister. Der VfB Stuttgart holt im Floschenstadion und Glaspalast insgesamt vier Medaillen.
Nick Thumm war selbst etwas überrascht von seinem Erfolg: „Eigentlich bin ich nicht der Typ, der im Winter gerne wirft“, sagte der neue deutsche Winterwurfmeister im Speerwerfen. Bereits im zweiten Versuch des Finales der Titelkämpfe im Sindelfinger Floschenstadion schleuderte der Athlet des VfB Stuttgart den 800 Gramm schweren Speer auf die persönliche Bestweite von 82,03 Metern und machte damit der Konkurrenz klar, dass er in seiner Heimat unbedingt gewinnen wollte. Das Nachsehen hatten am Ende keine Geringeren als der Weltmeister von 2017, Johannes Vetter (Dritter mit 78,76 Metern), sowie der U-20-Weltrekordler Max Dehning (Sechster mit 75,17 Metern), die beide für die LG Offenburg antraten.