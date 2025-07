Leichtathletik-Meeting: Abdilaahi bricht 28 Jahre alten Baumann-Rekord

1 Nun hat Mohamed Abdilaahi den deutschen Rekord von Dieter Baumann geknackt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Monaco-Ville - Mohamed Abdilaahi hat den knapp 28 Jahre alten deutschen Rekord über die 5000 Meter von Dieter Baumann geknackt. Der 26-Jährige benötigte beim Diamond League Meeting in Monaco für die fünf Kilometer 12:53,63 Minuten. Er blieb damit gut eine Sekunde unter den 12:54,70 Minuten von Baumann, die der Olympiasieger am 13. August 1997 in Zürich benötigt hatte.