1 Susanne Strohm freut sich über ihre Medaille. Foto: Kai Peters

Susanne Strohm gewinnt bei den Altersklassen-Wettbewerben auf Madeira ihren ersten großen internationalen Titel. Warum die Medaillenübergabe um einen Tag verschoben werden muss.











Internationale Medaillen hatte sie schon mehrere gewonnen gehabt. Nun, im Alter von 62 Jahren, hat es erstmals mit dem großen Wurf geklappt: Susanne Strohm von den Stuttgarter Kickers ist Senioren-Europameisterin im Speerwerfen. Bei den Masters-Titelkämpfen auf Madeira reichte in ihrer Altersklasse W 60 eine Weite von 30,45 Metern zum Sieg. Somit letztlich egal, dass Strohm ihre persönliche Saisonbestleistung um einiges verfehlte. Jene steht bei 33,87 Metern vom April, ehe die Wahl-Degerlocherin im Sommer zwei Monate lang verletzt hatte pausieren müssen. Zu Gute kam ihr aktuell, dass sich ihre vermeintlich stärkste Konkurrentin, die Finnin Heli Herlevi-Malia, beim Einwerfen ihrerseits verletzte.