Leichtathletik: Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Der Plieninger Kugelstoßer übertrifft bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften die Marke des Ex-Zehnkampf-Weltmeisters Niklas Kaul um über zwei Meter und gewinnt.
„Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man in ein- und demselben Wettkampf den Ex-Zehnkampf-Weltmeister von 2019 zum Gegner hat. Und klar war für mich, dass ich mir nichts einbilden darf, wenn ich dann auch noch gewinne“, sagte Lasse Schulz, als bei den süddeutschen Titelkämpfen sein Sieg im Kugelstoß-Finale mit 18,19 Metern feststand. Denn sein Mitstreiter war kein Geringerer als der ehemalige „König der Athleten“ Niklas Kaul (USC Mainz), der bei den süddeutschen Titelkämpfen in Frankfurt am Main seine Form in der einen Disziplin Kugelstoßen einfach mal überprüfen wollte.