Leichtathletik: Chepngetich gewinnt Chicago Marathon in Weltrekordzeit

1 Siegerin Ruth Chepngetich. Foto: Matt Marton/AP/dpa

Der Berliner Fabel-Weltrekord der Äthiopierin Tigst Assefa ist nur ein Jahr später Geschichte. Die Kenianerin Ruth Chepngetich ist beim Chicago Marathon noch schneller unterwegs.











Chicago - Die Kenianerin Ruth Chepngetich ist mit Weltrekordzeit in eine neue Marathon-Dimension gestürmt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden verbesserte sie in Chicago die vor etwas mehr als einem Jahr in Berlin aufgestellte Fabel-Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa sensationell um rund zwei Minuten. Assefa war im September 2023 am Brandenburger Tor in atemberaubenden 2:11:53 Stunden ins Ziel gekommen. Chepngetich schrieb nun ein neues Kapitel Marathon-Geschichte. "Das war mein Traum und der ist wahr geworden", sagte die Gewinnerin. "Ich bin sehr dankbar."