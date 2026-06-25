Leichtathletik Jugend: Eine weitere Hitzeschlacht steht an

Bei den Süddeutsche Leichtathletikmeisterschaften der U16 und U20 in Kitzingen peilen viele Starter aus dem Kreis Böblingen Medaillen und gute Platzierungen an.
Im Juni und Juli jagt eine Leichtathletikmeisterschaft die andere. Nach den süddeutschen Titelkämpfen der Aktiven und Jugend U18 vor einer Woche in Koblenz sind an diesem Wochenende im bayerischen Kitzingen die Jugendlichen U16 und U20 auf süddeutscher Ebene an der Reihe. Und wieder droht eine Hitzeschlacht mit Temperaturen über 35 Grad. Erneut für Titel und Medaillen gut sind dabei die Starter aus dem Kreis Böblingen.