Leichtathletik Jugend: Eine weitere Hitzeschlacht steht an

Bei den Süddeutsche Leichtathletikmeisterschaften der U16 und U20 in Kitzingen peilen viele Starter aus dem Kreis Böblingen Medaillen und gute Platzierungen an.

Im Juni und Juli jagt eine Leichtathletikmeisterschaft die andere. Nach den süddeutschen Titelkämpfen der Aktiven und Jugend U18 vor einer Woche in Koblenz sind an diesem Wochenende im bayerischen Kitzingen die Jugendlichen U16 und U20 auf süddeutscher Ebene an der Reihe. Und wieder droht eine Hitzeschlacht mit Temperaturen über 35 Grad. Erneut für Titel und Medaillen gut sind dabei die Starter aus dem Kreis Böblingen.

Bei den älteren Jugendlichen U20 könnte Sprinterin Pauline Zoll vom VfL Sindelfingen Edelmetall auf der Rundbahn des Kitzinger Sickersgrundstadions holen. Mit 12,02 Sekunden über die 100 Meter ist die 18-Jährige nah an den zwölf Sekunden – und eine Zeit knapp darunter könnte bereits eine Medaille bedeuten. Über 400 Meter Hürden ist die Holzgerlingerin Anne Krauß als Vierte auf Tuchfühlung zu den Plaketten, ihre Zwillingsschwester Jule peilt über 800 und 1500 Meter ein Top-Acht-Ergebnis an.

Im Stabhochsprung ist Mara Dümmler vom VfL Sindelfingen nach ihrem zweiten Platz bei den Frauen in der Altersklasse U20 erneut Mitfavoritin. Im Hammerwurf belegt Vereinskameradin Helene Nomi Hirlinger Platz drei der Meldeliste. Für die eigentlich noch der U18 angehörige Nathalie Schmidt sind die 400 Meter dagegen nur ein letzter Test auf der Unterdistanz vor der deutschen Meisterschaft U18 über 800 Meter am ersten Juliwochenende in Bochum-Wattenscheid.

Bei den gleichaltrigen Jungs greifen Florian Reichl über 100 Meter und Dmitrij Krom über 200 Meter nach den Sternen. Ebenso wie Dominik Wiedenmann mit der zweitbesten 800-Meter-Zeit aller 33 Teilnehmer. Über 110 Meter Hürden sind Luke Schmidt und Nils Haumann von ihren Vorleistungen her nah am Podium. Im Dreisprung ist Dmitrij Krom einer von zwei Sieganwärtern, die eine Weite von über 14 Metern stehen haben.

Im U16-Bereich starten die 14- und 15-Jährigen in getrennten Altersklassen. Gleich mehrere Spitzenergebnisse in Sprint und Sprung sind der Sindelfinger Nachwuchs-Mehrkämpferin Anni Marcard bei den Mädchen U14 zuzutrauen. Über 2000 Meter liegt Emma Gomringer an Position zwei, über 800 Meter des gleichen Jahrgang Carlotta Froese (SpVgg Holzgerlingen) und Erik Dinkos (VfL Sindelfingen) jeweils an dritter Stelle des Meldetableaus. Über 100 Meter M15 ist Ben Eppler (VfL Sindelfingen) chancenreich, über 4 x 100 Meter wollen seine Vereinskameradinnen Maja Haumann, Leonie Stöhr, Charlotte Herberth und Amelie Knoll unter den 24 Teams möglichst weit nach vorne kommen.