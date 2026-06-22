Leichtathletik: Jonathan Hummel holt zweimal Gold und peilt EM-Medaille an

1 Jonathan Hummel von der LG Leinfelden-Echterdingen sicherte auch den Titel im 110-Meter-Hürdensprint. Foto: Ralf Görlitz

Bei den Süddeutschen Meisterschaften gehen acht Medaillen an Athleten aus der Region Stuttgart/Filder.











Link kopiert



Vermutlich wäre für die Teilnehmer aus der Region Stuttgart/Filder bei den Süddeutschen Meisterschaften in Koblenz mehr als letztlich achtmal Edelmetall herausgesprungen. Aber zahlreiche Medaillen-Kandidatinnen und -Kandidaten hatten in diesem Jahr auf die Teilnahme an den Süddeutschen Titelkämpfen der Frauen, Männer und U18 verzichtet und richteten lieber ihren Fokus auf die nationalen Titelkämpfe. Die werden in wenigen Wochen in Bochum-Wattenscheid ausgetragen, weil es dort letztlich um die Qualifikationen für die U-18-Europameisterschaften im italienischen Rieti (16. bis 19. Juli) und um die Tickets für die EM in Birmingham/ England (10. bis 16. August) gehen wird.