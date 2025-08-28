Leichtathletik in Zürich: Speerwerfer Weber und Hindernisläufer Ruppert feiern Siege

Speerwerfer Julian Weber übertrifft bei der WM-Generalprobe in Zürich zweimal die 90-Meter-Marke. Auch Hindernisläufer Frederik Ruppert gewinnt, während Weitsprung-Star Malaika Mihambo Zweite wird.
Zürich - Speerwerfer Julian Weber und Hindernisläufer Frederik Ruppert haben sich bei der Generalprobe für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio in überragender Form gezeigt. Beide gewannen beim Diamond-League-Finale in Zürich und sammelten mit starken Leistungen noch einmal Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt, der vom 13. bis 21. September stattfindet. Überzeugen konnte im Stadion Letzigrund auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo, die sich nur knapp geschlagen geben musste.