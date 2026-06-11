Der Holzerglinger Waldtrail an diesem Samstag ist die dritte Station der Schönbuch-Cup Laufserie. Im Feld der Frauen und Männer gibt es jeweils klare Favoriten.
Der erste Rekord beim 41. Holzgerlinger Waldtrail an diesem Samstag steht schon vor dem Start fest. Fast 1000 große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und damit so viele wie noch nie haben bei der Traditionsveranstaltung und dritten Station der Laufserie Schönbuch-Cup ihre Voranmeldung abgegeben. Außerdem rechnet der veranstaltende Lauftreff der SpVgg Holzgerlingen beim vorhergesagten guten Laufwetter mit vielen weiteren Nachmeldern, um so erstmals die 1.000-Teilnehmer-Marke knacken zu können.