2 Dreispringer Max Heß belegt bei der WM Rang sieben. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Die deutschen Leichtathleten sind bei der Hallen-WM in China nur mit einem Mini-Aufgebot vor Ort. Zum Auftakt kann Dreispringer Max Heß nicht überraschen. Der Start im Fünfkampf glückt.











Nanjing - Dreispringer Max Heß hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in China nicht mit einer Medaille überraschen können. Acht Jahre nach Silber in Portland belegte der Chemnitzer in Nanjing unter dem Hallendach Rang sieben.