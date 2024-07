Leichtathletik: DM in Braunschweig: Nach 1,0-Abitur Silber bei DM

1 Johanna Göring überspring 1,85 Meter. Foto: IMAGO/Beautiful Sport

Die Hochspringerin Johanna Göring überspringt bei den deutschen Meisterschaften 1,85 Meter.











Eigentlich wollte Johanna Göring bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig ihre Körpergröße von 1,88 Metern überspringen und damit ihre Saisonbestleistung um weitere zwei Zentimeter steigern. Doch das 19-jährige Hochsprung-Ass aus Stuttgart-Mühlhausen, das für den SV Salamander Kornwestheim startet und vor zwei Jahren als U-18-Vize-Europameisterin ihren bisher größten Erfolg feierte, scheiterte drei Mal knapp und gewann am Ende mit 1,85 Metern Silber hinter der Hannoveranerin Imke Onnen, die 1,88 Meter meisterte. „Ich bin zufrieden. Jetzt hoffe ich, dass ich in zwei Wochen bei den U-20-Titelkämpfen unter die besten zwei komme. Dann hätte ich die Qualifikation für die U-20-Weltmeisterschaften in Peru in der Tasche“, sagte die 1,0-Abiturientin, die demnächst ein Jura-Fern-Studium beginnen wird, um weiterhin am Olympia-Stützpunkt Stuttgart mit ihrer Trainerin Jennifer Hartmann arbeiten zu können. Die WM-Norm von 1,86 Metern hat Göring bereits geknackt. Derweil hat die achtmalige deutsche Freiluft-Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) ihren Vorjahres-Titel nicht verteidigt. Sie musste sich mit Rang sieben (1,78 Meter) zufrieden geben.