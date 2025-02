Leichtathletik: Deutsche U-20-Hallentitelkämpfe: Dreimal Silber trotz Doppelbelastung

1 Finja Dziobekfreute sich über die deutsche Vizemeisterschaft. Foto: /Ralf Görlitz

Die Degerlocherin Finja Dziobek überzeugt bei den deutschen U-20-Hallen-Meisterschaften ebenso wie Anna-Maria Weber und Nick Thumm vom VfB.











Die Doppelbelastung mit der Teilnahme an zwei deutschen Meisterschaften an einem Wochenende und die Anreise von vielen Hundert Kilometer zu verschiedenen Orten konnte ihnen nichts antun. Finja Dziobek vom LAC Degerloch und Anna-Maria Weber sowie Nick Thumm (beide VfB Stuttgart) gewannen bei den deutschen U-20-Hallen-Titelkämpfen in Dortmund und den deutschen U-20-Winterwurf-Meisterschaften in Halle an der Saale insgesamt drei Silbermedaillen. Und dies mit jeweiligen Top-Ergebnissen.