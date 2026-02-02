Anjuli Knäsche feiert bei den baden-württembergischen Meisterschaften eigenen Erfolg im Stabhochsprung und den von Jonathan Hummel.
Drei Wochen vor den deutschen Meisterschaften in Dortmund präsentierten sich die Athletinnen und Athleten der Region Stuttgart/Bereich Filder bei den Landes-Titelkämpfen in der Europahalle von Karlsruhe in beachtlicher Form. Viele persönlichen Bestleistungen sowie nicht weniger als 19 Medaillen waren der Beweis dafür, dass die zurückliegenden Trainingswochen fleißig genutzt wurden.