Leichtathletik: Bei der Süddeutschen wollen die Kreis-Athleten erfolgreich sein

Die Leichtathleten aus dem Kreis sind mit einem großem Aufgebot bei den Süddeutschen Meisterschaften am Wochenende in Koblenz am Start. Im Fokus steht dabei auch Sabrina Heil.

Die erste große Meisterschaft des Sommers für die Leichtathleten sind am Wochenende die süddeutschen Titelkämpfe der Aktiven und Jugendlichen U18 in Koblenz. Mit einem großen Aufgebot vertreten sind der VfL Sindelfingen und einige andere Vereine aus dem Kreis Böblingen. Vor allem die Aktiven peilen dabei Titel und Medaillen an.

Das gilt allen voran für Sabrina Heil vom VfL Sindelfingen. Mit 56,12 Sekunden fehlen der 23-Jährigen über 400 Meter Hürden nur noch gut drei Zehntelsekunden zur Norm für die Europameisterschaft im britischen Birmingham. Trainer Sebastian Macard traut seinem Schützling zu, diese Marke am Sonntag im Koblenzer Stadion Oberwerth zu knacken.

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Außerdem tritt Sabrina Heil bereits am Samstag ebenfalls aussichtsreich über 400 Meter ohne Hürden an. Dort ebenfalls vorne mitmischen kann Melanie Böhm. Die Meldeliste über 800 Meter führt mit der einzigen Zeit unter 1:50 Minute Johannes Hein an. Über 100 Meter Hürden der Frauen greifen Vasilina Alwarski und Abigail Adjei nach Edelmetall. Bei den Männern hofft Jannis Gartmann auf eine neue 400-Meter-Hürden-Bestzeit, im Stabhochsprung setzen Mara und Arne Dümmler zu weiteren Höhenflügen an.

Über 4 x 400 Meter der Frauen war im Vorfeld kein Quartett schneller als die StG Schönbuch-Nord mit den Zwillingsschwestern Anne und Jule Krauß, Noemi Vogrin und Rosa Klapprodt. Die drei Erstgenannten treten außerdem in verschiedenen Einzeldisziplinen von den 400 Metern mit und ohne Hürden bis zu den 1500 Metern an.

Chancen für den Nachwuchs

Im Nachwuchsbereich wird Nathalie Schmidt über 800 Meter versuchen, ihre guten Leistungen aus dem Winter zu wiederholen, als sie bei der süddeutschen Hallenmeisterschaft U18 Vierte wurde. Dreispringerin Julia Misaki Röhl kämpft nach längerer Verletzungspause um den Anschluss. Bei den Jungs möchte Dmitrij Krom insbesondere über 200 Meter ein Ausrufezeichen setzen – und an seinen deutschen Vizemeistertitel in der Halle anknüpfen. Im Hammerwurf liegt Alena Ott unter den Top Drei.

Für die SV Böblingen hat Hochspringer Maximilan Köhler nach seiner Steigerung auf 1,94 m ebenfalls Chancen auf eine Medaille. Über 3000 Meter ist Vereinskameradin Mia Maglica mit von der Partie, über 110 Meter Hürden Maximilan Xing von der SpVgg Holzgerlingen.