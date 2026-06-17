Leichtathletik: Bei der Süddeutschen wollen die Kreis-Athleten erfolgreich sein

Die Leichtathleten aus dem Kreis sind mit einem großem Aufgebot bei den Süddeutschen Meisterschaften am Wochenende in Koblenz am Start. Im Fokus steht dabei auch Sabrina Heil.
Die erste große Meisterschaft des Sommers für die Leichtathleten sind am Wochenende die süddeutschen Titelkämpfe der Aktiven und Jugendlichen U18 in Koblenz. Mit einem großen Aufgebot vertreten sind der VfL Sindelfingen und einige andere Vereine aus dem Kreis Böblingen. Vor allem die Aktiven peilen dabei Titel und Medaillen an.