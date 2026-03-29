Leichtathletik: Abdilaahi knackt Baumanns Uralt-Rekord über 10.000 Meter

Fast 29 Jahre hat der deutsche Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter Bestand. Nun ist Mohamed Abdilaahi schneller - und zwar deutlich. Der Olympiasieger von 1992 hofft nun auf Titel von ihm.
San Juan Capistrano - Mohamed Abdilaahi hat den deutschen Uralt-Rekord von Dieter Baumann über 10.000 Meter auf der Bahn geknackt. Beim Lauf-Meeting in San Juan Capistrano in Kalifornien unterbot der 27-Jährige vom Club Cologne Athletics in 26:56,58 Minuten die fast 29 Jahre alte Bestmarke von Dieter Baumann um mehr als 24 Sekunden (27:21,53 Minuten) und gewann damit auch das Rennen.