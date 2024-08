Leicht verletzter Mann in Ravensburg: 33-Jähriger muss dringend auf Toilette und springt aus fahrendem Auto

Weil er dringend zur Toilette musste, ist ein 33-Jähriger in Baden-Württemberg aus einem fahrenden Auto gesprungen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Ravensburg mitteilte.











Weil er dringend zur Toilette musste, ist ein 33-Jähriger in Baden-Württemberg aus einem fahrenden Auto gesprungen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Ravensburg am Mittwoch mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Mittwoch in Friedrichshafen.