Leichenteile im Koffer: Lebenslange Haft für Mann in England

Ein Mann hatte versucht, die Überreste zweier Menschen in Koffern auf einer Brücke zu entsorgen. Nun, mehr als ein Jahr später, gibt es ein Urteil.
Weil er zwei Menschen getötet und ihre Leichenteile in einem Koffer in der westenglischen Stadt Bristol entsorgen wollte, ist ein Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der heute 35-Jährige tötete die beiden Männer im Alter von 62 und 71 Jahren im Juli 2024 in deren Wohnung in London und versuchte dann, Teile ihrer Überreste bei einer bekannten Hängebrücke in Bristol zu entsorgen.