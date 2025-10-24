Leichenteile im Koffer: Lebenslange Haft für Mann in England

Ein Mann hatte versucht, die Überreste zweier Menschen in Koffern auf einer Brücke zu entsorgen. Nun, mehr als ein Jahr später, gibt es ein Urteil.

Weil er zwei Menschen getötet und ihre Leichenteile in einem Koffer in der westenglischen Stadt Bristol entsorgen wollte, ist ein Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der heute 35-Jährige tötete die beiden Männer im Alter von 62 und 71 Jahren im Juli 2024 in deren Wohnung in London und versuchte dann, Teile ihrer Überreste bei einer bekannten Hängebrücke in Bristol zu entsorgen.

Der Richter sprach bei der Urteilsverkündung von einem „besonders bösartigen Verbrechen“, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Londoner Gerichtssaal berichtete. Der Verurteilte muss mindestens 42 Jahre absitzen.

Die beiden getöteten Männer seien ein „gefestigtes, liebevolles Paar“ gewesen, deren Tragödie es war, dass der Täter in ihr Leben trat. Den Angaben zufolge wohnte der damals 34-Jährige sogar bei den beiden Opfern.#

Täter wollte Koffer mit Leichenteilen in Fluss werfen

Die Tat hatte in Großbritannien Entsetzen ausgelöst, tagelang wurde nach dem Täter gefahndet. Per Taxi brachte er den Koffer mit dem grausigen Inhalt zu der Brücke und wollte diesen in den Fluss werfen. Da ihn ein Radfahrer zur Rede stellte und das dortige Personal auf ihn aufmerksam wurde, scheiterte er jedoch damit und flüchtete. Auch in der Wohnung in London wurden Überreste gefunden. Eine Jury hatte den 35-Jährigen bereits Anfang des Jahres einstimmig schuldig gesprochen. Vor demselben Gericht bekannte er sich zudem am Freitag des Besitzes von Kinderpornografie schuldig.