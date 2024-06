Ralf Klormann 19.06.2024 - 16:30 Uhr , aktualisiert am 19.06.2024 - 16:30 Uhr

1 Die Polizei bei ihren Ermittlungen auf der A 81 Foto: Heidepriem

Wo begann die Fahrt? Wo trug sich die Tat zu? Etliche Fragen zum Unfall auf der Autobahn 81 sind noch offen. Die Tote auf dem Rücksitz war laut Polizei die getrennt lebende Ehefrau des Fahrers. Staatsanwalt Frank Grundke äußerte sich nun auf Anfrage unserer Redaktion.











Link kopiert



Was ist hier nur geschehen? Diese Frage versucht die Kriminalpolizei Rottweil nach dem Fund einer Leiche in einem Unfallfahrzeug auf der A 81 am Dienstag derzeit fieberhaft zu beantworten.