1 Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Freitag vor Ort. Foto: dpa/SDMG

Nach dem Brand eines Fahrzeugs am Freitagnachmittag, 14. Juli, in einer Tiefgarage in Baltmannsweiler-Hohengehren, war in dem Auto ein Leichnam entdeckt worden. Am Dienstag hat die Polizei das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen veröffentlicht. Bei der Leiche handelt es sich demnach um einen 85-jährigen Mann. Bislang wird davon ausgegangen, dass er in Folge gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto gegen die Tiefgaragenwand stieß und sich der Wagen danach entzündete. Der Senior konnte nur noch tot geborgen werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.