Leichenfund in Filderstadt: Kofferleiche: Polizei veröffentlicht Bild von beigem Koffer

Im Fall der toten Frau, die vor drei Wochen in Filderstadt gefunden worden ist, setzen die Ermittler jetzt ihre Hoffnungen auf einen beigen Rollkoffer.

Einen Tag vor ihrer geplanten Teilnahme an der Fernsehsendung „Aktenzeichen xy“ hat die Soko „Trolley“ das Bild eines Koffers veröffentlicht. Es handele sich um ein Vergleichsstück, das die Herstellerfirma zur Verfügung gestellt habe, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. In einem solchen Rollkoffer hatten Bauhofmitarbeiter der Stadt Filderstadt am 28. August in einem Wohngebiet im Ortsteil Bonlanden den Leichnam einer Frau gefunden. Wie die Soko inzwischen herausfinden konnte, handelt es sich bei der Toten um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart, die zum letzten Mal am 22. Juli lebend gesehen worden war.

Kofferleiche aus Stuttgart Eine von ihnen – Gedenkwand erinnert unter Paulinenbrücke an 40-Jährige Viele Menschen haben die mutmaßlich durch eine Gewalttat getötete Frau gekannt. Dort, wo sie immer wieder war, sagen jetzt Blumen und Kerzen: hier fehlt ein Mensch. Auch bei der Aktenzeichen-Sendung, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, soll der Rollkoffer eine zentrale Rolle spielen. Die Fahnder hoffen, dass Zeugen das Weichgepäckstück wieder erkennen. Demnach handele es sich um ein Modell der amerikanischen Modemarke „Juicy Couture" mit beiger Farbe und braunem Muster. Der Koffer ist 70 Zentimeter hoch, 46 Zentimeter breit und 25 Zentimeter tief.

„Wir gehen Schritt für Schritt vor“

Anwohner aus dem Wohngebiet in Bonlanden hatten zunächst von einem schwarzen Koffer berichtet, allerdings hatte das Weichgepäck vermutlich schon mehrere Tage bis Wochen in einem feuchten Graben unter einem Steg gelegen. Man habe sich deshalb auch entschlossen, nicht das bei den Asservaten lagernde Original, sondern ein Vergleichsstück zu zeigen, sagte der Polizeisprecher. So sei es für Zeugen leichter wiederzuerkennen.

„Wir gehen Schritt für Schritt vor“, sagte der Sprecher. Die Bekanntgabe weiterer Details bei der ZDF-Sendung, bei der Moderator Rudi Cerne auch ein Mitglied der Soko zum Interview begrüßen wird, sei bisher jedoch nicht geplant. Noch sei nicht geklärt, wie die Frau zu Tode gekommen sei. Für den Fall, dass es sich um eine Straftat handele, habe die Stuttgarter Staatsanwaltschaft für Hinweise eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Weiterhin sei aber auch nicht restlos auszuschließen, dass kein Fremdverschulden vorliege, sagte der Sprecher.

Insgesamt sind bei der Soko Trolley mehr als 100 Hinweise eingegangen. Die Sonderkommission bei der Kripo in Esslingen nimmt weiterhin rund um die Uhr Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-660 entgegen. Zudem ist die Soko auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen.