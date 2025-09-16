Leichenfund in Filderstadt: Kofferleiche: Polizei veröffentlicht Bild von beigem Koffer

Im Fall der toten Frau, die vor drei Wochen in Filderstadt gefunden worden ist, setzen die Ermittler jetzt ihre Hoffnungen auf einen beigen Rollkoffer.
Einen Tag vor ihrer geplanten Teilnahme an der Fernsehsendung „Aktenzeichen xy“ hat die Soko „Trolley“ das Bild eines Koffers veröffentlicht. Es handele sich um ein Vergleichsstück, das die Herstellerfirma zur Verfügung gestellt habe, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. In einem solchen Rollkoffer hatten Bauhofmitarbeiter der Stadt Filderstadt am 28. August in einem Wohngebiet im Ortsteil Bonlanden den Leichnam einer Frau gefunden. Wie die Soko inzwischen herausfinden konnte, handelt es sich bei der Toten um eine 40-jährige Frau aus Stuttgart, die zum letzten Mal am 22. Juli lebend gesehen worden war.