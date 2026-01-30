Leichenfund in Dormagen: Tod von 14-Jährigem - 10.000 Euro Belohnung

Die Stadt Dormagen trauert um einen 14-Jährigen. Er wurde tot an einem See gefunden. Die Mordkommission bittet um Zeugenhinweise.
Nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen aus Eritrea in Dormagen bei Düsseldorf ist eine hohe Belohnung für Hinweise ausgeschrieben worden. Der Jugendliche, der tot an einem See gefunden wurde, fiel vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer, wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Die Staatsanwaltschaft und die Stadt Dormagen setzten insgesamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Verurteilung des Täters führen.