Leichenfund in Dormagen: Tod von 14-Jährigem - 10.000 Euro Belohnung

Die Stadt Dormagen trauert um einen 14-Jährigen. Er wurde tot an einem See gefunden. Die Mordkommission bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem Tod eines 14-jährigen Jungen aus Eritrea in Dormagen bei Düsseldorf ist eine hohe Belohnung für Hinweise ausgeschrieben worden. Der Jugendliche, der tot an einem See gefunden wurde, fiel vermutlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer, wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Die Staatsanwaltschaft und die Stadt Dormagen setzten insgesamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Verurteilung des Täters führen.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche des 14-Jährigen gefunden. Der Körper wies Verletzungen auf, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten, wie eine Polizeisprecherin gesagt hatte. Obwohl der tote Junge inzwischen obduziert ist, teilte die Staatsanwaltschaft das vorläufige Ergebnis am Freitag nicht mit. Sie will auf das abschließende Ergebnis warten.

Einsatzfahrzeuge stehen an einem Waldgebiet. In Dormagen war die Leiche eines Jugendlichen gefunden worden. Foto: Vincent Kempf/dpa

Bürgermeister spricht Beileid aus

Die Stadt Dormagen zeigt sich zutiefst bestürzt über den Tod des Jugendlichen. Er habe seit dem Jahr 2018 in einer städtischen Unterkunft gelebt. Er habe eine städtische Schule besucht und sei voll in die Stadtgesellschaft integriert gewesen.

Die Schüler und Lehrer der betroffenen Schule hätten professionelle psychologische Betreuung erhalten. Dem Umfeld des 14-Jährigen, insbesondere der Familie, stehe die Stadt unterstützend zur Seite.

Fußballverein bestürzt

Auch der Fußballverein des Jugendlichen meldete sich zu Wort: „Mit großer Trauer und tiefer Bestürzung erreichte uns die Nachricht von dem viel zu frühen Tod unseres Vereinsmitglieds“, hieß es auf der Homepage des Vereins.

„Yosef war ein äußerst beliebter Junge, der nicht nur im Verein, sondern auch in der ganzen Dorfgemeinschaft hochgeschätzt wurde. Sein strahlendes Lächeln und sein außergewöhnlicher Teamgeist haben ihn zu einem wertvollen Mitglied in unserem Verein gemacht.“