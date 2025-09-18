Leichenfund in Bonlanden: Hinweise zu Koffer mit Leiche nach „Aktenzeichen XY“-Sendung

Ein Koffer, eine vermisste Frau und viele offene Fragen: Ermittler aus Filderstadt hofften auf Hinweise von TV-Zuschauern - und tatsächlich meldeten sich Zuschauer.

Mit dem Hinweis auf einen Koffer in der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hatte die Polizei auf Hinweise zum Leichenfund in Filderstadt gehofft - und sie wurde nicht enttäuscht. „Es gingen einige Hinweise ein“, sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen. Diese würden nun abgearbeitet und geprüft. Ob der heiße Tipp zur Herkunft des Koffers dabei ist, bleibt unklar.

Der Fund einer toten Frau in einem Koffer in Filderstadt war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung vorgestellt worden. Gezeigt wurden ein Foto der Toten und ein Foto des gefundenen Koffers. Es handle sich um einen beigefarbenen Rollkoffer der Marke „Juicy Couture", 70 Zentimeter hoch und 46 Zentimeter breit. Moderator Rudi Cerne bat im Namen der Soko „Trolley" um Hinweise.

Das von der Polizei veröffentlichte Foto zeigt einen Koffer ähnlich dem, in dem in Filderstadt Ende August die Leiche gefunden wurde. Foto: -/Polizeipräsidium Reutlingen/dp

Die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ stellt regelmäßig ungeklärte Fälle vor und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

Belohnung ausgelobt

Mitarbeiter eines Bauhofs hatten die Leiche Ende August in einem Wohngebiet unter einer Brücke gefunden, stark verwest und teils skelettiert. Nach dem Fund war bereits mit einem Flyer im Drogen- und Obdachlosenmilieu in Stuttgart gesucht worden. Zur Todesursache, zur Nationalität der Toten und zu möglichen Hintergründen ist bislang nichts mitgeteilt worden. Die 40-Jährige ist identifiziert und soll aus Stuttgart stammen.

Frau soll seit zwei Monaten tot sein

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist die Frau womöglich seit fast zwei Monaten tot. Zumindest wurde sie laut Polizei zuletzt am 21. Juli dieses Jahres in Stuttgart gesehen. Die Frau galt als vermisst.

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für die Aufklärung der Tat ausgelobt.