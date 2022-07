1 In diesem Parkhaus stand der Wagen mit der toten Frau. Foto: 7aktuell/Simon /t

Im Fall einer 32-Jährigen aus Stuttgart, die am Montag tot gefunden wurde, sucht die Polizei den 36-jährigen Mann der Toten. Das Paar lebte getrennt.















Die Polizei ist der Klärung des Falls der in Bad Cannstatt gefundenen toten Frau ein großes Stück näher gekommen. Zumindest hat sie einen dringenden Tatverdacht. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass der Ehemann die Frau getötet haben könnte. Sie lebte seit einiger Zeit von ihm getrennt. Am Wochenende soll sich das Paar getroffen haben. Von diesem Treffen kam die Frau nicht zurück, deswegen machten Angehörige sich Sorgen.

Die Frau war am Montag 11 Uhr tot aufgefunden worden. Knapp vier Stunden vorher war die Polizei alarmiert worden: Angehörige hatten gegen 7.30 Uhr angerufen und die 32-Jährige als vermisst gemeldet. Mit dem Fund im Parkhaus stellte sich heraus, dass die Befürchtung, sie würde in Gefahr schweben, leider zutraf. Die Polizei fand die Frau tot in einem Auto in dem Parkhaus an der Alten Untertürkheimer Straße. Der runde Bau nahe dem Daimlerwerk dient Mitarbeitenden des Autoherstellers als Parkhaus.

Der Mann ist seit Montag auf der Flucht

Nun fahndet die Polizei nach dem Ehemann. Er soll seit Montag auf der Flucht sein und steht unter dringendem Tatverdacht. Eine Beschreibung des Mannes hat die Polizei nicht veröffentlicht. Das heißt, dass sie zunächst auf ihre eigenen Möglichkeiten setzt, ihn aufzuspüren, und nicht mit einer Öffentlichkeitsfahndung arbeiten will. Die Polizei hat lediglich bekannt gegeben, dass der Mann 36 Jahre alt ist. Möglicherweise habe er sich in die Türkei abgesetzt, melden Polizei und Staatsanwaltschaft.Das Paar hat türkische Wurzeln.

Auch nach der Trennung lebten beide Ehepartner in Stuttgart, ebenso die gemeinsamen Kinder, um deren Zukunft es am Sonntag gehen sollte. Ob das Paar darüber in Streit geriet, ist noch nicht bekannt. Die Kinder seien in familiärer Obhut, sagt die Polizeisprecherin Ilona Bonn. Offen bleibt zunächst, ob das Parkhaus auch der Tatort war, oder ob der Tatverdächtige den Wagen dort abstellte, nachdem er die Frau getötet hatte. Auch macht die Polizei keine Angaben zur Todesart und der genauen Auffindesituation der Toten in dem Auto. Der Wagen wurde am Sonntag abgeschleppt und zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht, so die Sprecherin der Polizei.