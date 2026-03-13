Leichenfund bei Mannheim: Wurde 19-Jährige aus Eifersucht umgebracht?

1 Auch nach der Festnahme eines Verdächtigen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Was führte zur tödlichen Auseinandersetzung in einem Naherholungsgebiet? Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Hintergründe der Tat an einer 19-Jährigen.











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Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim gehen die Ermittler von Eifersucht als Tatmotiv aus. In der Vergangenheit soll es zwischen Opfer und dem 17-jährigen mutmaßlichen Täter immer wieder Konflikte gegeben haben. Nun verdichteten sich Hinweise darauf, dass Eifersucht bei der Tat, die als Mord gewertet wird, eine Rolle spielen könnte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.