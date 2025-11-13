Leichenfund auf Korsika: Seit mehr als einem Jahr vermisster Deutscher tot gefunden

Seit mehr als einem Jahr vermisster Deutscher tot gefunden

1 Der Tote wurde in einem Waldgebiet auf Korsika gefunden. (Archivbild) Foto: IMAGO/Peter Schickert/IMAGO/Peter Schickert

Seit August vergangenen Jahres wurde ein 43 Jahre alter Deutscher auf Korsika vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit.











Ein seit August vergangenen Jahres vermisster Mann aus Münster ist tot auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika gefunden worden. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mitteilte, wurden die sterblichen Überreste des 43-Jährigen am 10. Oktober geborgen. Die Identifizierung des Leichnams erfolgte anhand persönlicher Gegenstände und per DNA-Abgleich. Ermittlungen der französischen Behörden ließen auf einen Wanderunfall schließen.