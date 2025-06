1 Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). Foto: President Of Ukraine/APA Images /President Of Ukraine

Die in Istanbul vereinbarte Rückgabe von 6.000 getöteten ukrainischen Soldaten aus Russland geht weiter. Die Aktion steht kurz vor dem Abschluss.











Link kopiert



Die Zahl der von Russland an die Ukraine zurückgegebenen getöteten Soldaten hat mehr als 4.800 erreicht. Am Sonntag wurden 1.200 Leichen übergeben, wie der zuständige Koordinierungsstab für die Angelegenheiten von Kriegsgefangenen in Kiew mitteilte.