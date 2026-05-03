Nach einem medizinischen Notfall stirbt ein Mann in der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb. Die Bergung der Leiche ist aufwendig. Was der zuständige Bürgermeister nun sagt.
Nachdem die Leiche eines Mannes nach einem medizinischen Notfall aus der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb geborgen worden ist, hat der zuständige Bürgermeister die generelle Sicherheit der Höhle betont. „Die Höhle als solche ist nicht gefährlich“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Grabenstetten, Patrick Docimo.