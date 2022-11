Passant findet tote Frau in Altkleider-Container

Leiche in Weinstadt entdeckt

1 Die tote Frau befand sich in dem Altkleider-Container in Weinstadt. (Symbolbild) Foto: imago images/teutopress/teutopress GmbH via www.imago-images.de

In Weinstadt-Großheppach ist ein Fußgänger auf die Leiche einer Frau in einem Altkleider-Container gestoßen. Offenbar starb sie bei einem Unfall.















Ein Passant hat am Samstagmorgen in Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis) eine Leiche in einem Altkleider-Container gefunden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 26-jährige Frau. Zunächst hatte der Zeitungsverlag Waiblingen darüber berichtet.

Offenbar war die Frau in den Altkleider-Container auf dem Parkplatz des Prinz-Eugen-Platzes gestiegen und stecken geblieben, so die Darstellung der Polizei. Erst später entdeckte ein Fußgänger die tote Frau. Details und Hintergründe des mutmaßlichen Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt.