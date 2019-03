Leiche in Park gefunden

1 Mike Thalassitis auf einem Event in London Foto: imago/Matrix

Die Polizei bestätigt, dass Reality-TV-Star und Ex-Fußballer Mike Thalassitis offenbar Selbstmord begangen hat.

Der ehemalige Fußballspieler und "Love Island"-Star Mike Thalassitis (1993 - 2019) ist tot. Die Leiche Thalassitis' wurde am vergangenen Freitag in Essex gefunden, wie unter anderem zunächst die britische "BBC" berichtete. Wie nun bekannt wird, soll der Reality-TV-Darsteller offenbar Selbstmord begangen haben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem "Daily Mirror".

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr hätten die Leiche in einem Park gefunden, wie es weiter heißt. "In dieser frühen Phase wird der Tod nicht als verdächtig behandelt. Die Angehörigen des Mannes wurden informiert", wird der Polizeisprecher unter anderem zitiert.

Vom Fußball zum Fernsehen

Der in London geborene Thalassitis wurde 2017 besonders durch die Reality-Show "Love Island" bekannt. Zuvor spielte er auf der Position des Stürmers für mehrere Vereine Fußball, darunter für St Albans City und Chelmsford City. 2018 nahm er zudem an der Show "Celebs Go Dating" teil.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111