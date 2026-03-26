Leiche beschlagnahmt: Mordverdächtiger Ex-Hells-Angels-Rocker tot

Nach elf Jahren auf der Flucht ist ein wegen Mordes gesuchter Ex-Hells-Angels-Rocker tot. Die Staatsanwaltschaft ließ seine Leiche am Köln/Bonner Flughafen beschlagnahmen.
Köln - Die Staatsanwaltschaft hat am Köln/Bonner Flughafen die Leiche eines wegen Mordes gesuchten ehemaligen Hells-Angels-Rockers beschlagnahmen lassen. Inzwischen sei zweifelsfrei erwiesen, dass es sich um den Gesuchten handelt, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet. Die Angehörigen hatten den Leichnam aus dem Iran nach Deutschland überführen lassen, um ihn hier zu bestatten.