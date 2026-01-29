Leiche am See: 14-Jähriger tot gefunden - Mordkommission ermittelt

Schauspieler starb 2016 an Krebs Zehn Jahre nach seinem Tod: Alan Rickmans Witwe erinnert an ihn

Zehn Jahre nach dem Tod von Alan Rickman meldet sich seine Witwe Rima Horton mit bewegenden Worten zu Wort. In einem TV-Interview spricht sie über sein Vermächtnis, seinen Kampf gegen den Krebs - und warum Früherkennung für sie heute zur Herzensangelegenheit geworden ist.