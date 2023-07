Lehrermangel in Baden-Württemberg

Beim Kampf gegen den Lehrermangel schont Kultusministerin Schopper die Lehrkräfte. Warum das zulasten der Kinder geht, analysiert unsere Schul-Berichterstatterin.









Eines muss man leider vorausschicken: Es gibt keine schnelle Lösung für den Lehrermangel, der in den baden-württembergischen Schulen schon grassiert und sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Denn die Ausbildung von Pädagogen ist langwierig, und auch in Baden-Württemberg haben die Schulbehörden den demografischen Wandel ignoriert und sich zu lange auf Bedarfsprognosen verlassen, die sich als fahrlässig niedrig erwiesen haben.