Lehrer müssen besser über Tiktok informiert werden: Lehrergewerkschaft fordert mehr Demokratiebildung an Schulen

Vor Beginn des neuen Schuljahres in Baden-Württemberg fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mehr Fokus auf Demokratiebildung an den Schulen. „Die Demokratiebildung muss wirklich einer der absoluten Schwerpunkte sein“, sagte Verbandschefin Monika Stein in Stuttgart. Die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen zeigten, dass die Demokratie in ernster Gefahr sei. „Ich glaube und hoffe, dass das Wochenende jetzt auch die Letzten aufgerüttelt hat und ihnen klargemacht hat, dass wir in Demokratiebildung wirklich mehr investieren müssen“, so Stein weiter.