Lehren aus der Paartherapie in Stuttgart: Was die meisten Paare falsch machen

1 Patric und Marie fühlen sich nach drei Sitzungen gut gerüstet. Foto: Lichtgut//Julian Rettig/Leif Piechowski (2)

Franciska Wiegmann-Stoll hat als Paartherapeutin die Probleme unzähliger Paare kennengelernt. Zuletzt hat sie zwei Stuttgarter Paare therapiert, unsere Zeitung war dabei. Was lernt man aus der Erfahrung der Paare und der Therapeutin?











Ein paar Wochen sind seit der letzten Paartherapiesitzung von Marie und Patric vergangen. Sie sitzen jetzt vorm Telefon und überlegen: Was hat sie viel Überwindung gekostet, was haben sie gelernt? „Es war nicht so einfach, sich in der ersten Sitzung wieder zurückzuversetzen und diesen Gedankengang zuzulassen, was damals passiert ist“, sagt der 28-Jährige. Damals, damit meint er die Nacht im November, in der er und Marie, seine Partnerin, in Stuttgart eine Fehlgeburt erlebt haben.