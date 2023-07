1 540 Lehramtsstudenten haben drei Fächer studiert, sollen aber nur zwei Fächer unterrichten dürfen – außer sie erwerben eine zusätzliche Lehrerlaubnis, wenn sie schon Lehrer sind. Foto: dpa/Daniel Karmann

Angehende Realschullehrer, die drei Fächer studiert haben, müssen vom Frühjahr im Referendariat ein Fach abwählen. Dagegen regte sich Protest bei den Studenten. Das Kultusministerium weist die Kritik zurück.









Stuttgart - Am 8. September hat Nina Vischer eine Mail bekommen. Das Kultusministerium schrieb die 25-Jährige an und forderte sie auf, sich bis Ende September zu entscheiden, in welchen zwei Unterrichtsfächern sie ab Februar im Referendariat zur Lehrerin an Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen ausgebildet werden möchte. Das Problem: Studiert hat die Mönsheimerin drei Fächer, nämlich Geschichte, Deutsch und evangelische Religion. Warum sie aber künftig nur zwei Fächer unterrichten dürfen soll, obwohl allenthalben über Lehrermangel geklagt werde, das mag der Studentin partout nicht einleuchten.