Legt Verdi ganz Stuttgart lahm?

Nach dem Stuttgarter Streikauftakt am vorigen Mittwoch in den Bereichen des Jugendamtes plant die Gewerkschaft Verdi eine noch größere Aktion für den kommenden Donnerstag – dann im gesamten öffentlichen Dienst der Landeshauptstadt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommenden Donnerstag den gesamten öffentlichen Dienst in Stuttgart zu einem weiteren Warnstreiktag auf. Der Aufruf richtet sich diesmal an die Beschäftigten aller Ämter, Verwaltungen und Eigenbetriebe – somit dürfte es auch zu Störungen bei den Bürgerbüros oder bei der Müllabfuhr kommen, nicht jedoch im kommunalen Nahverkehr bei den SSB. Von der Streikwelle betroffen sind nach Verdi-Angaben neben der Landeshauptstadt auch noch die Landkreise Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Insgesamt dürften sich mehrere tausend Beschäftigte beteiligen.

Auch das Gros der Kitas wird wieder tangiert sein

Damit werden am Donnerstag auch wieder die meisten Kitas und Schülerhäuser in Stuttgart geschlossen bleiben. Dass ein weiterer Ausstand ansteht, hatte sich bereits am vorigen Mittwoch – am ersten Warnstreiktag im Jugendamt – nach den Andeutungen von Verdi-Verantwortlichen abgezeichnet. Dass die nächste Aktion so rasch folgt, dürfte für viele Eltern aber doch überraschend kommen. Am Mittwoch hatte das Jugendamt 1638 Streikende und 127 geschlossene Kitas sowie Schülerhäuser gezählt. Weitere 36 Einrichtungen blieben teilweise und 34 ganz geöffnet.

Lesen Sie auch

Für nächsten Donnerstag sind um 10.15 Uhr eine Auftaktkundgebung am Gewerkschaftshaus und im Anschluss eine Streikdemonstration über die Theodor-Heuss-Straße durch die Innenstadt geplant. Um 11.30 Uhr soll es eine Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz geben. Dort ist als Hauptredner der Verdi-Landesvorsitzende Martin Gross vorgesehen.

Bereits an diesem Montag ist ein Warnstreik in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes im Landkreis Rems-Murr/Waiblingen geplant – ferner in Esslingen, dort auch im Stadtverkehr.

„Verständnis“ der Arbeitgeber am Verhandlungstisch

Die erste Tarifverhandlung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen sei am 24. Januar in Potsdam wenig überraschend verlaufen, heißt es von Verdi im Streikaufruf. „Es gab sogar Verständnis, aber kein Angebot der Arbeitgeber, obwohl viele Kommunen kaum noch handlungsfähig sind.“ Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fehlten rund 500 000 Stellen. „Es braucht jetzt schnell klare Lösungen für die starke Überlastung und die finanzielle Situation der Beschäftigten.“ Die Zeit der Rituale sei vorbei, die öffentlichen Arbeitgeber müssten liefern.

Mehr Geld und mehr Entlastung gefordert

Verdi fordert in diesem bundesweiten Konflikt eine Erhöhung der Entgelte im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die Entgelte für Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen um 200 Euro monatlich erhöht werden. Zudem soll es mehr Zeitsouveränität und entlastende Elemente wie ein „Meine-Zeit-Konto“ für die insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigten geben.

Die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam ist am 17./18. Februar geplant. Verdi dringt auf ein zügiges Angebot der Gegenseite, um bei der dritten Runde vom 14. bis 16. März eine realistische Chance auf eine Einigung zu haben.

In Baden-Württemberg sind nach Angaben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) insgesamt 385 000 Beschäftigte direkt von den Tarifverhandlungen betroffen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes arbeiten davon rund 248 000 Tarifbeschäftigte bei den Kommunen.