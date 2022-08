1 Der Unfall soll auf der Achterbahn „Feuerdrache“ passiert sein (Archivbild). Foto: IMAGO / /Sabine Stallmann

Im Legoland bei Günzburg hat sich am Donnerstag ein Unfall auf einer Achterbahn ereignet. Mehrere Menschen zogen sich dabei Verletzungen zu.















Schon wieder hat sich in einem Freizeitpark in Deutschland ein Unfall ereignet – mindestens neun Menschen wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall auf einer Achterbahn im Legoland im schwäbischen Günzburg. Ein Achterbahnzug habe am Donnerstag stark abgebremst, ein weiterer sei diesem aufgefahren, berichtet die Polizei weiter. Die Verletzten hätten unter anderem Prellungen und Schürfwunden erlitten.

Frau fällt aus Achterbahn

Einer Sprecherin des Legolandes zufolge sei der Unfall auf der Achterbahn „Feuerdrache“ passiert. Alle verfügbaren Rettungskräfte des Legolandes seien im Einsatz. Weitere Details blieben zunächst unklar. Der Freizeitpark liegt nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Baden-Württemberg.

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein schwerer Unfall in einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten. Dort stürzte eine Frau aus einer Achterbahn und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.