Lego-Store in Stuttgart: Fans feiern Lego-Aktion: One Piece lockt in die Königstraße

Zwei Tage lang sorgen Schlange vor dem Lego Store für Verwunderung. Fans sprechen über ihre Begeisterung für Lego, One Piece – und was sie an der Aktion besonders gut finden.
Vor dem Lego-Store in der Königstraße springt ein kleiner Junge mit Strohhut mit einem rotem Band und breitem Grinsen auf und ab – ganz wie eine Figur aus einem Anime. Passend dazu: eine mehrere Meter lange Schlange, die sich bis zum nächsten Geschäft zieht. Der Grund für den Andrang? Eine „Make and Take“-Aktion: Hier können Kunden ein kleines, vorgegebenes Modell zusammenbauen und es anschließend kostenlos mit nach Hause nehmen dürfen.