Lego für Projekt gesucht: Fellbach braucht Tausende Legosteine – Spender gesucht

Für ein Projekt beim kommenden Kultursommer sammelt das Fellbacher Kulturamt bereits Legosteine. Wer größere Mengen spenden möchte, kann sie auch abholen lassen.
Wenn alles genau so läuft, wie es sich die Verantwortlichen erhoffen, dann wird das Fellbacher Kulturamt demnächst mit Legosteinen nur so überhäuft. Denn die Organisatoren benötigen derartige Klemmbausteine in größeren Mengen – mit vorausschauendem Blick auf den Europäischen Kultursommer, der sich von Mai bis Juli 2026 um Skandinavien dreht.